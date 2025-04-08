Синоптик Леус: сугробы в Москве превысили норму на 4 см

В столице сутки шли осадки, преимущественно в виде снега, и несмотря на небольшой плюс на термометрах, сугробы выросли. Утром во вторник, по данным базовой метеостанции ВДНХ, высота покрова составила 11 см, что на 2 см выше показателей понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Напомню, что норма высоты снежного покрова в столице для 8 апреля составляет 7 см», — отметил Леус в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на Балчуге зафиксировали сугробы в 10 см, в Тушине и МГУ — 12 см.

По словам синоптика, в Московской области лидерство по высоте сугробов у Волоколамска –17 см.

Как уточнил специалист, циклон «Зион» не растерял силы, хотя уже уходит на восток. Он во вторник, а особенно в ночь на среду, продолжит засыпать регион снегом.

За прошлую ночь, по данным Леуса, в столице выпало от 1 до 5 мм осадков. Во вторник ожидается порядка 4-8 мм осадков, еще до 5-9 мм добавится за ночь. Таким образом, высота сугробов в городе утром в среду может увеличится до 12-17 см, что на 20-70% превышает климатическую норму. Это будет максимальная высота для текущей холодной волны. А к середине апреля снег исчезнет.

Синоптик рассказал, что температура в регионе будет постепенно расти. 13 апреля в мегаполисе термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, 14 апреля — выше плюс 10, а 16 апреля — плюс 15.