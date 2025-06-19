сегодня в 15:03

Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и порывистом ветре в четверг

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг до 21:00 на территории российской столицы ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с непогодой водителям рекомендуют соблюдать ПДД и парковать автомобили в безопасных местах.

Пешеходам при неблагоприятных погодных условиях советуют не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

В четверг в столице и Подмосковье температура воздуха составит плюс 16 — плюс 18 градусов. Ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами сильный. Также в отдельных районах прогремит гроза.