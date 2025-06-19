Гроза и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг температура составит плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами сильный. Также в отдельных районах прогремит гроза.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.
Ночью температура будет плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 20 июня — от плюс 16 до плюс 18, сохранится дождь.