Москвичей предупредили о нелетной погоде в первые дни марта
В Москве выпадет треть месячных осадков в первые дни марта
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В Москве в первые дни марта выпадет около трети месячной нормы осадков. В это время в столице пройдет снег, мокрый снег и дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское метеобюро.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявляла, что в начале марта в городе ожидается экстремальное тепло. По ее словам, прогнозируется, что в марте, апреле и мае температурный режим будет выше климатической нормы.
«<…> Положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — сказала Позднякова.
27 февраля в Москве наступила радиационная весенняя оттепель. Оттепель также наблюдалась и в Подмосковье.