Москвичей предупредили о нелетной погоде в первые дни марта

В Москве в первые дни марта выпадет около трети месячной нормы осадков. В это время в столице пройдет снег, мокрый снег и дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское метеобюро.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявляла, что в начале марта в городе ожидается экстремальное тепло. По ее словам, прогнозируется, что в марте, апреле и мае температурный режим будет выше климатической нормы.

«<…> Положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — сказала Позднякова.

27 февраля в Москве наступила радиационная весенняя оттепель. Оттепель также наблюдалась и в Подмосковье.

