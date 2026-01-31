Москвичей предупредили о морозе в минус 25 градусов

В ночь на 1 февраля в Московском регионе похолодает до минус 25 градусов

В ночь на 1 февраля в Московском регионе ожидается усиление морозов до минус 25 градусов, возможен снег и метель, об этом сообщили в Гидрометцентре, сообщает ТАСС .

В Москве в первую февральскую ночь столбик термометра опустится до отметок в 20-22 градуса ниже нуля, а в области — до 20-25 градусов мороза. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, в Подмосковье — умеренный снег, местами не исключена метель. Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, на дорогах — гололедица.

Первый день февраля также будет морозным: в Москве ожидается от 16 до 18 градусов ниже нуля, в области — от 16 до 21 градуса мороза. Местами пройдет небольшой или умеренный снег.

В Росгидромете ранее сообщили о действующем в Москве и Подмосковье до 23:00 3 февраля «оранжевом» уровне погодной опасности, связанном с аномальными холодами. Среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы, составляющей для этого периода минус 6-8 градусов. Такая ситуация может привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущего осенне-зимнего сезона. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, минимальная температура в столице составила минус 20,4 градуса. Высота снежного покрова достигла 60 см, что стало новым суточным рекордом для последнего дня января. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 59 см.

