Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В столице в ближайший час с сохранением до 21 часа среды ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Также прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с.

Столичным автолюбителям рекомендовали на дороге в непогоду сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, а еще избегать внезапных маневров. Авто следует парковать подальше от деревьев.

Пешеходам на улицах мегаполиса нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит укрываться от непогоды под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.

В среду погоду в столичном регионе будет определять циклон и атмосферный фронт, который пришел с запада. В городе будет облачно, временами пройдет снег, закружит метель.