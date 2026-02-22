Москвичей предупредили о метели и порывистом ветре

В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами прогнозируются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

Такие погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы.

Горожан попросили быть очень внимательными на улице в непогоду, не укрываться от ветра и снега под деревьями и не парковать вблизи них машины.

При управлении автомобилем на столичных дорогах водителей попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что обычно в Московском регионе снег тает 15–20 апреля, это «средние климатические сроки». А в текущем году он растает не раньше мая.

