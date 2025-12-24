Москвичей предупредили о метели 25–26 декабря

Снег, местами сильный, выпадет в Москве 25–26 декабря. В некоторых районах ожидается метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как спрогнозировали синоптики, осадки в виде снега и мокрого снега выпадут ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря. На отдельные районы обрушится метель. Местами возможно налипание мокрого снега.

Также ожидается гололедица. Ветер усилится до 15 м/с.

Москвичам рекомендуют значительно снизить скорость движения, управляя автомобилем во время непогоды. Также нельзя прибегать к опасным маневрам, а еще стоит держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Нельзя парковать авто возле деревьев.

Пешеходам стоит избегать шатких конструкций. Нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости за помощью можно обратиться, но номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики сообщили, что москвичей и жителей Центральной России в конце этого года и начале следующего ждет идеальная зимняя погода. Ожидаются умеренные морозы со снегом.

