Москвичей предупредили о ливнях в первые дни апреля

МЧС: в Москве 1 и 2 апреля прогнозируют сильные ливни и ветер

1 и 2 апреля в Москве ожидаются сильные ливни. В связи с этим жителей мегаполиса попросили быть осторожнее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

По прогнозам синоптиков, в начале второго весеннего месяца в Москве будут неблагоприятные метеорологические явления — 1 и 2 апреля ожидаются осадки до 27 мм. Также в эти дни будет сильный ветер. Порывы составят до 14 м/сек.

Москвичей, которые планируют в эти дни управлять транспортным средством, попросили снижать скорость в непогоду, избегать опасных маневров и увеличивать дистанцию от других авто. Также им порекомендовали избегать обгонов и резких маневров и парковки вблизи деревьев.

Пешеходов попросили находиться подальше от шатких рекламных конструкций, не укрываться под деревьями. Оставлять детей без присмотра нельзя.

Ранее стало известно, что южный циклон принесет в Московский регион треть месячной нормы осадков. Особенно сильными дожди будут 1 и 2 апреля. Также ожидается похолодание к выходным.