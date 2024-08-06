Москвичей предупредили о ливнях и грозах 6 августа

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Кратковременные дожди и грозы обрушатся на Москву 6 августа

Синоптики прогнозируют, что 6 августа в Москве в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает пресс-служба МЧС России по столице.

Жителей мегаполиса попросили быть предельно внимательными при нахождении на улице во время непогоды. Им рекомендовали не приближаться к рекламным щитам, шатким конструкциям.

Автомобилистам посоветовали избегать внезапных маневров и не парковать транспортное средство возле деревьев.

В случае ЧП можно обратиться по следующим номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что во вторник Москву и Подмосковье накроют грозы. При этом температура воздуха поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов.