Москвичей предупредили о ливне, грозе и порывистом ветре в воскресенье

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливень и гроза. Порывы ветра могут достигать до 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В отдельных районах мегаполиса уже идет дождь.

Москвичей и гостей города призвали к внимательности на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Он действует с 21 часа 10 августа по 21 час 12 августа. Днем 11 августа местами прогнозируется гроза, порывы ветра могут достигать 17 м/с.