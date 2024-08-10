«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

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В Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 21 часа 10 августа по 21 час 12 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Костромской, Рязанской и Брянской областях ЦФО. В Воронежской и Тамбовской областях будет действовать следующий, «оранжевый», уровень.

Ночью и днем 11 августа в регионе местами прогнозируется гроза, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура будет до плюс 21 градуса.

12 августа пройдет дождь, сохранится порывистый ветер. Температура немного понизится и составит плюс 17 — плюс 19 градусов.