сегодня в 13:56

Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, до конца воскресенья в Москве возможны осадки в виде ледяного дождя, сообщает пресс-служба столичного комитета городского хозяйства.

Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог и оперативно реагируют на изменения погодных условий, предпринимая соответствующие меры.

Жителей и гостей столицы в непогоду призывают к внимательности на дорогах, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями.

Кроме того, на территории Москвы и Подмосковья до 09:00 9 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.