Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье
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Согласно прогнозам синоптиков, до конца воскресенья в Москве возможны осадки в виде ледяного дождя, сообщает пресс-служба столичного комитета городского хозяйства.
Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог и оперативно реагируют на изменения погодных условий, предпринимая соответствующие меры.
Жителей и гостей столицы в непогоду призывают к внимательности на дорогах, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями.
Кроме того, на территории Москвы и Подмосковья до 09:00 9 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.