Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 9 апреля

В Москве 9 апреля синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Жителей и гостей мегаполиса просят проявлять внимательность на улице, а также не не укрываться под деревьями и не парковать около них свои автомобили.

На территории Московской области до 00:00 10 апреля действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за паводка. Это третий уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о дождях и похолодании в Москве с 11 апреля.