Москвичей предупредили о грозах с порывистым ветром в пятницу

В пятницу в отдельных районах Москвы пройдут кратковременные дожди, местами они перейдут в ливни и грозы с ветром до 14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями следует строго соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

Пешеходов попросили не покидать дома во время непогоды без особой необходимости. Если же пришлось оказаться на улице, стоит избегать нахождения вблизи рекламных конструкций и деревьев. Также ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

При необходимости нужно звонить по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики заявили, что 13 июня в столице выпало примерно 30% от месячной нормы осадков. Таким образом, прошлые сутки вошли в историю как одни из самых дождливых, начиная с 1909 года.