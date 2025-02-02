Москвичей предупредили о гололедице в ночь на понедельник

Жителей и гостей столицы предупредили об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах с 15:00 воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте «Метеоновости».

В воскресенье вечером температура воздуха в мегаполисе опустилась ниже нуля, что произошло первые за последние 8 дней. В связи с этим возрастает вероятность появления гололедицы на московских дорогах и тротуарах.

Жителей и гостей российской столицы призвали быть внимательными и осторожными при передвижении.

Ранее жители Москвы и Подмосковья поделились в соцсетях фото и видео небольшого воскресного снегопада. По прогнозам синоптиков, небольшой снег также пройдет в начале следующей недели.