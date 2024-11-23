Москвичей предупредили о гололеде предстоящей ночью

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После 21 часа в субботу в столице прогнозируется переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, ночью местами пройдет снег. Такая погода будет способствовать образованию гололедицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства

Автомобилистов попросили быть внимательными на московских дорогах. Следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию до других машин.

За день в столице прирост свежевыпавшего снега может быть до 2 см. В городе идет мокрый снег.

В Москве в субботу действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за сильного мокрого снега и гололедицы.