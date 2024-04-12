Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в пятницу

Дождь и ветер с порывами до 17 м/с обрушатся на Москву в пятницу

В столице в пятницу синоптики прогнозируют дождь и ветер с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию между транспортными средствами, также не совершать резких маневров, таких как обгоны и перестроения. Помимо этого, автолюбителям не следует парковать машины около деревьев.

Пешеходам советуют проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра, не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 12 апреля показания термометров в Москве начнут снижаться.