Москвичей поздравили с Днем России

Фото - © День флага России в Красногорске/Медиасток.рф

сегодня в 09:23

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей города с Днем России.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде», — написал градоначальник.

По его словам, этот День России символизирует мощь и единство страны. Собянин напомнил, что Москва оказала сильнейшее влияние на укрепление государственности.

Мэр отметил, что сейчас столица — это центр политической, экономической, общественной и др. жизни России. Москва играет важную роль в защите суверенитета и обеспечении безопасности страны.

Ранее россиян с Днем России поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в стране живут самые героические люди.