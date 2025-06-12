Москвичей поздравили с Днем России
Фото - © День флага России в Красногорске/Медиасток.рф
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей города с Днем России.
«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде», — написал градоначальник.
По его словам, этот День России символизирует мощь и единство страны. Собянин напомнил, что Москва оказала сильнейшее влияние на укрепление государственности.
Мэр отметил, что сейчас столица — это центр политической, экономической, общественной и др. жизни России. Москва играет важную роль в защите суверенитета и обеспечении безопасности страны.
Ранее россиян с Днем России поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в стране живут самые героические люди.