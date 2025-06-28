Москвичей поздравили с Днем молодежи

сегодня в 09:39

Власти российской столицы поздравили жителей города с Днем молодежи. Молодость — время, когда нужно мечтать и любить, верить в себя, совершать открытия, устанавливать цели и добиваться их, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что российская столица — мегаполис науки, спорта, образования и культуры. Его по-честному считают центром молодежной жизни РФ. В городе любой сможет найти то, что сделает его счастливым.

Собянин добавил, что молодежь — будущее Москвы и России. У нее имеется все необходимое, чтобы обрести успех и прославить страну.

«Желаю вам отличного настроения, благополучия, целеустремлённости и удачи во всех начинаниях», — добавил мэр Москвы.