Москвичей 7 мая ожидает снег
Москвичей ждет дождливый и холодный вторник
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В Москве 7 мая может выпасть снег. В городе ожидается ухудшение видимости на 1 км и менее, днем температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Во вторник в городе выпадет 30% от всего майского лимита дождей.
«При этом, по мере продвижения циклона в широтном направлении, в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс 1 - плюс 3, по области до минус 1 на севере, и до плюс 4 на юге».
Евгений Тишковец
ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Заряды снега будут примешиваться к ливням.