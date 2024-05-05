Москвичей 7 мая ожидает снег

«При этом, по мере продвижения циклона в широтном направлении, в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до плюс 1 - плюс 3, по области до минус 1 на севере, и до плюс 4 на юге».

Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос»