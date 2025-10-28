Москвичам рассказали, выпадет ли снег на ноябрьских праздниках

Синоптик Позднякова: снега на ноябрьских праздниках в Москве не ожидается

Ноябрьские праздники в столице будут дождливыми, но вот снега в эти дни не ожидается. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Осторожно, Москва» .

Синоптик спрогнозировала, что в период со 2 по 4 ноября на столицу обрушатся дожди, местами сильные. Температура воздуха не опустится ниже нуля, потому снега в праздничные дни не будет.

Эксперт уточнила, что на ноябрьских праздниках погода, скорее всего, выполнит норму по осадкам. При этом вероятность выпадения снега, а тем более установления устойчивого снежного покрова, ничтожна.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории страны наблюдается аномально теплая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения. Она препятствует образованию устойчивого снежного покрова в столичном регионе.

