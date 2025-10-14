Москвичам объяснили, что грозит за расклейку объявлений на двери подъезда

Юрист Салкин: за расклейку объявлений в подъездах грозит штраф до 2 тыс рублей

Юрист Михаил Салкин предупредил москвичей о том, что расклейка объявлений на двери подъезда грозит штрафом, сообщает NEWS.ru .

«По статье 8.13 КоАП Москвы предусмотрен штраф за расклейку объявлений, если оно размещено в месте, не предназначенном для информации, без разрешения собственника или управляющей компании», — пояснил специалист.

По его словам, гражданам за такое нарушение грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Ранее стало известно о мужчине, который терроризирует своих соседей в одном из многоэтажных домов Москвы. Он выключает электричество, разгуливает голым по лестничной клетке и нападает на жильцов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.