Москвичам объяснили, что грозит за расклейку объявлений на двери подъезда
Юрист Салкин: за расклейку объявлений в подъездах грозит штраф до 2 тыс рублей
Юрист Михаил Салкин предупредил москвичей о том, что расклейка объявлений на двери подъезда грозит штрафом, сообщает NEWS.ru.
«По статье 8.13 КоАП Москвы предусмотрен штраф за расклейку объявлений, если оно размещено в месте, не предназначенном для информации, без разрешения собственника или управляющей компании», — пояснил специалист.
По его словам, гражданам за такое нарушение грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей.
