Москвича оштрафовали за сине-желтую ленту на велосипеде по жалобе соседа

41-летнего москвича оштрафовали за сине-желтую ленту с гербом Украины, которая была на велосипеде, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел 12 октября на улице Свободы. Дмитрий Н. вышел покататься на велосипеде. На транспортном средстве были две ленточки желтого и голубого цвета. На первой был герб Украины, на второй — перечеркнутая Z.

Ленточки увидел сосед мужчины. Он обратился в полицию.

На следующий день на пороге квартиры Дмитрия появились сотрудники центра «Э». У мужчины изъяли ленты. На москвича составили два административных протокола: за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию экстремистской символики в виде герба Украины.

В суд мужчина не явился, арестовывать его не стали. Москвичу выписали штраф в 30 тыс. рублей за дискредитацию армии и еще один штраф в размере 1 тыс. рублей за экстремистскую символику.

Ранее полиция в Москве задержала уроженца Винницкой области из-за герба Украины на паспорте РФ. Он работал в столице сантехником.