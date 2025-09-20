Москвич полжизни прожил под чужой фамилией и получил наследство от матери

Житель Москвы через суд восстановил фамилию и подал на получение наследства

Житель Москвы вынужден был судиться, чтобы вернуть реальную фамилию и получить наследство. Выяснилось, что на протяжении всей жизни он был указан в книге записей гражданского состояния под другой, сообщает Baza .

В 2024-году у 52-летнего Олега (ФИО изменены) скончалась мать. Он хотел вступить в наследство, но нужно было обновить свидетельство о рождении. В его оригинале выцвела печать.

Но в ЗАГСе Олегу отказались менять свидетельство о рождении. Вместо фамилии Титов, которую он получил от матери, в книге записей гражданского состояния (в нее вносят основные события из жизни россиян — рождение, женитьба, усыновление или смена фамилии) была указана Сидоров — от папы.

Олега информация шокировала. Он завершил школу, университет под фамилией Титов. То же самое было указано в паспорте, свидетельствах о браке, рождении детей, разводе и еще одной свадьбы. Ни разу мужчина не сталкивался с проблемами из-за фамилии.

После этого Олег вместе с юристом Александром У. подали иск в суд. Они попросили исправить ошибку и поменять свидетельство.

Во время разбирательства стало известно, что свидетельство о рождении Олега выдали повторно почти сразу после его появления на свет. Родители мужчины развелись, после чего мать уехала в иной город.

Скорее всего, из-за ошибок в первом свидетельстве о рождении в реестре Титов стал Сидоровым. Однако суд иск Олега удовлетворил. Он постановил ЗАГСу исправить ошибку.

Олег получил свою фамилию обратно. Он поменяет свидетельство и вступит в наследство.