Москва заключит межрегиональные офсетные контракты по благоустройству и дорогам

В столице проведут 2 электронных конкурса на заключение межсубъектных офсетных контрактов для поставки стабилизирующих добавок в щебеночно-мастичные асфальтобетоны и посадочных комплектов тюльпанов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что офсетные контракты являются одним из наиболее важных механизмов поддержки промышленности, используемым по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Механизм возможно масштабировать на другие регионы.

«В начале 2024 года город заключил первый в стране межрегиональный офсетный контракт с республикой Карелия, согласно которому на территории региона будет создано производство щебня, а столица гарантирует закупку этой продукции. Сейчас объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями», — сказал Ликсутов.

Офсетный контракт на поставку стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонов предусматривает, что победитель электронного конкурса обязуется на протяжении 2 лет создать или модернизировать во Владимирской области необходимое производство. Регионы при этом должны гарантировать закупку около 7,9 тыс. т продукции завода каждый год на протяжении 10 лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, договором на поставку посадочных комплектов тюльпанов предусматривается создание или модернизация производства в Оренбургской области. Регионы обязуются покупать продукцию на протяжении 10 лет.

«Объем закупки оценивается в 2,5 млрд рублей. Суммарно за весь срок контракта инвестор отгрузит около 104,8 млн луковиц. Реализация офсетного контракта позволит решить проблему импортозамещения в данной сфере: сейчас луковицы тюльпанов находятся под запретом на ввоз в РФ», — пояснил Овчинский.

Первый в РФ межрегиональный офсетный контракт столица заключила в начале текущего года. Согласно его условиям, инвестор за 3 года создаст в Республике Карелия производство по выпуску щебня. Москва при этом гарантировала закупку порядка 13,7 млн т продукции за 10 лет.

С 2017 года город заключил с инвесторами 19 офсетных контрактов, предполагающих модернизацию или создание производств по выпуску медизделий, лекарств, аккумуляторов для электротранспорта, систем для хранения архивов и другой важной для столицы продукции. Поставки начались уже по 7 из них.

С июля 2022 г. минимальный порог инвестиций в модернизацию или создание производства по офсетным контрактам снизился 1 млрд до 100 млн рублей. Благодаря этому значительно расширилась практика заключения офсетных контрактов. Тогда же появилась возможность делать закупки офсету для нужд 2 и более субъектов Российской Федерации.