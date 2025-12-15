Москва вошла в топ-3 лидеров среди регионов России по продолжительности жизни

По продолжительности жизни Москва оказалась в тройке ведущих регионов России. В столице проживет около 500 тысяч москвичей старше 80 лет, сообщает «Бриф24» .

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе насчитывается около полумиллиона жителей старше 80 лет, 60 тысяч человек перешагнули 90-летний рубеж, а число долгожителей, достигших 100 лет, превышает 1200.

Также мегаполис занял первое место в области лечения онкологических заболеваний. За последние пять лет в Москве процент выявления рака на ранней стадии увеличился с 62,3% до 67,7%, а смертность в течение первого года после постановки диагноза сократилась с 17% до 11,5%.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся потеплении.

