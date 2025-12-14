Синоптик Тишковец предупредил москвичей о приближающемся потеплении

Во вторник в Москве ожидается потепление, воздух прогреется до трех градусов выше нуля. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, незначительное таяние снежного покрова возможно к концу недели, однако полного его исчезновения не произойдет, сообщает РИА Новости .

Тишковец отметил, что предстоящая ночь станет самой холодной в текущем сезоне: при малооблачной погоде температура воздуха упадет от минус 7 до минус 10 градусов в Москве и до минус 7-12 градусов в Подмосковье. В течение дня, с приближением теплого фронта, небо станет более пасмурным и местами выпадет небольшой снег. Высота снежного покрова останется приблизительно на уровне трех сантиметров. После полудня столбики термометров покажут от минус 3 до минус 6 градусов, что соответствует обычным для декабря значениям.

По прогнозам синоптика, в ночь на вторник, благодаря влиянию антициклона, небо вновь прояснится, минимальная температура в столице составит от минус 4 до минус 7 градусов, а в Московской области от минус 3 до минус 8, в отдельных районах до минус 11 градусов.

В дневное время произойдет смещение очередной теплой фронтальной системы, из-за чего погода станет облачной, пройдут обильные снегопады, постепенно переходящие в гололед. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, от минус 2 до плюс 3 градусов.

Специалист уточнил, что в ночь на среду, находясь в теплом секторе циклона, вероятны небольшие осадки в виде мороси. Город окутают туманы, которые ухудшат видимость до нескольких сотен метров. Минимальная температура ночью — от 0 до плюс 3 градусов. Днем, на северных окраинах антициклона, выпадение осадков маловероятно, воздух прогреется до плюс 1-4 градусов.

По словам Тишковца, в ночь на четверг, в теплом секторе следующего североатлантического циклона, ожидается небольшой мокрый снег при температуре от минус 1 до плюс 2. В течение дня холодный фронт принесет с собой заряды снега, температура останется в пределах от 0 до плюс 3 градусов.

Он добавил, что в ночь на пятницу антициклональный гребень рассеет облака, температура понизится от 0 до минус 3 градусов, возможно образование гололедицы. Днем тыловая часть циклона принесет кратковременные снегопады, температура воздуха сохранится на уровне около нуля.

