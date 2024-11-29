Москва помогает отечественным дизайнерам повысить спрос на услуги

Москва помогла подписать более 110 контрактов российским дизайнерам и представителям бизнес-сообщества. Об этом в рамках V Московской недели интерьера и дизайна рассказала заместитель генерального директора по партнерскому взаимодействию АНО «Агентство креативных индустрий» Дарья Шамрай.

Ключевую роль в этом процессе играют творческие конкурсы, организуемые столицей. Особое место занимает инициатива «Фабрика дизайна 3.0», создающая уникальную экосистему взаимодействия. В рамках этой платформы производители формулируют конкретные задачи, а дизайнеры предлагают инновационные решения. Наиболее успешные концепции не остаются на бумаге — они воплощаются в реальных продуктах, объединяя творческий потенциал с производственными возможностями.

«Задача платформы „Фабрика дизайна 3.0“ — наращивать спрос на услуги российских дизайнеров. Мы собираем запросы от компаний из разных отраслей экономики: это и легкая промышленность, и медицина, и оборонка, и упаковка, и фармацевтика. Смотрим, как им могут быть полезны наши дизайнеры. Трекеры проекта помогают специалистам доработать свои решения и презентовать их заказчикам, а дальше компании выбирают тех, с кем готовы работать», — рассказала Шамрай.

«Дизайн-цех» — это уникальная инициатива агентства креативных индустрий, собирающая трижды в год талантливых специалистов для создания оригинальной сувенирной продукции. В рамках двухдневных интенсивов 120 профессионалов, объединенных в 25 команд, разрабатывают концептуальные решения для мерча, который впоследствии поступает в розничную продажу. По словам Дарьи Шамрай, культурный сектор демонстрирует высокий спрос на качественную сувенирную продукцию.

Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО

Параллельно с этим проектом функционирует «Фабрика дизайна 3.0» — масштабная платформа, запущенная в 2022 году. За время существования проекта более 1400 креативных специалистов успешно выполнили свыше 660 различных дизайнерских задач. Эффективность программы подтверждается внушительным количеством заключенных контрактов — 110 успешных соглашений между заказчиками и исполнителями свидетельствуют о востребованности креативных решений на рынке.

Масштабное событие в мире дизайна открылось на ВДНХ — это юбилейная, пятая по счету неделя интерьера и дизайна Москвы. Выставка, собравшая под своей крышей более тысячи компаний, включая 45 иностранных производителей, разместилась в павильонах 55 и 57. До 2 декабря гости смогут не только приобрести различные товары для домашнего интерьера, но и получить профессиональные консультации от дизайнеров. Программа мероприятия впечатляет своим размахом: запланированы десятки мастер-классов, познавательные экскурсии, инсталляции арт-объектов, а также выступления 180 профессионалов отрасли в рамках деловой части события.