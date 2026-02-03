Москва и Петрозаводск вместе обустроят Онежскую набережную

сегодня в 22:21

Власти российской столицы окажут содействие Петрозаводску в обновлении главной городской набережной. К такой договоренности пришли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ходе личной встречи, сообщает NеDaily Карелия .

В настоящее время прибрежная зона Онежского озера нуждается в серьезной реконструкции. Воплощением проекта в жизнь займется организация «БИОЭН», которая ранее подписала с региональным руководством уникальное для страны офсетное соглашение.

Предприятие изготовит облицовочные плиты из местного гранита общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Эти материалы станут основой для обновления Онежской набережной.

Компания «БИОЭН» ведет добычу щебня и уже запустила производственный комплекс на Ситозерском месторождении. В перспективе планируется возведение еще двух заводов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.