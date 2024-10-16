Москва и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

Центральный банк Российской Федерации и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Соглашение касается также развития долгосрочных отношений по дополнительной квалификации молодых специалистов в области создания IT-проектов и управления ими. В подписании участвовали первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам заммэра, сегодня столица является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в разные области жизни, включая высокотехнологичную медицину и обеспечение безопасности на городских улицах. Внедрению удобных платежных сервисов для горожан и финансовым технологиям уделяется большое внимание.

«Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и IT-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров», — отметила Багреева.

Сотрудничество со студентами

Первым сотрудничеством будет участие московского правительства в образовательной программе для студентов вузов и молодых специалистов из России и других стран ЕАЭС «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» в рамках Финтех Хаба Банка России. Участники программы обзаведутся теоретическими знаниями о городской экономике, финансовых технологиях и разработке архитектуры IT-проектов, а также практическими навыками построения и проектирования сервисов, полезных как в платежных, так и в любых других технологических проектах.

«Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя — разработчика необходимых сервисов», — рассказала Багреева.

Она добавила, что данные специалисты будут всегда востребованы, а правительство столицы будет радо видеть их в своей команде.

Роль комплекса экономической политики Москвы

По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, Финтех Хаб Банка России на протяжении 4 лет внедряет различные образовательные инициативы, направленные на подготовку кадров, работу с молодежью и реализацию прикладных проектов, которые позволяют успешно развиваться и меняться финансовой отрасли.

«Сотрудничество с комплексом экономической политики Москвы — это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды, в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов», — пояснила Скоробогатова.

Эксперты комплекса экономической политики столицы специально для этой образовательной программы выпустили практические задания и лекционный материал.

Первые мероприятия в рамках сотрудничества

В начале октября текущего года прошли первые мероприятия в рамках сотрудничества Банка России и правительства Москвы. Участники программы «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» посетили серию онлайн-лекций от комплекса экономической политики.

Они узнали о значении цифровизации в развитии города, роли экономистов в разработке IT-сервисов, что такое экономика Москвы на практике. В течение всего курса эксперты комплекса экономической политики столицы будут менторами участников программы, проводящими консультации студентов и молодых специалистов.

Финтех Хаб — подразделение департамента финансовых технологий Банка России, которое обеспечивает организацию образовательных и просветительских программ для специалистов финансового рынка, студентов и школьников, которые интересуются финтехом в формате дополнительного образования.