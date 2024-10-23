Московскому проекту «Серебряное наставничество» исполнилось 1,5 года

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Более 500 мероприятий провели в Москве по проекту «Серебряное наставничество»

Проект «Серебряное наставничество» работает в столице уже 1,5 года. В рамках него организовывают встречи детей-сирот с их наставниками — пожилыми горожанами, участвующими в «Московском долголетии», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Для сирот взаимодействие со старшим поколением очень ценно. Вместе ребята и пенсионеры ходят на фестивали, экскурсии и выставки. Они занимаются кулинарией, творчеством. Также наставники организовывают для детей мастер-классы, учат играть в настольные игры, проводят просмотры фильмов.

Таким образом пожилые участники проекта дарят детям-сиротам свои мудрость, тепло и любовь. Также они прививают правильные семейные традиции.

В проекте «Серебряное наставничество» участвуют около 50% детей, находящихся в центрах содействия семейному воспитанию. Проведено уже более 500 мероприятий разных форматов.