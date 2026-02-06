Московское УФАС выявило нарушение закона о рекламе при рассылке сообщений

Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушение закона о рекламе при рассылке рекламных сообщений без согласия абонента и возбудила дело в отношении хозяйствующего субъекта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

В управление поступила жалоба от физического лица на получение рекламного сообщения о бытовых услугах в мессенджере. Заявитель указал на возможное нарушение закона о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения комиссия Московского областного УФАС России установила, что реклама распространялась по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе.

Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.