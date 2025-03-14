Московский зоопарк временно закрыли из-за приближающегося шторма

Московский зоопарк объявил о временном закрытии для посетителей. Такое решение руководство приняло из-за погодных условий, сообщает пресс-служба зоопарка.

Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.

14 марта Подмосковье и столицу накрыл сильный резкий ветер с порывами до 20 м/с. Ожидается и похолодание, из-за которого утром 15 марта стоит опасаться гололедицы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта на Москву обрушится 9-балльный шторм. Особенно сильным ветер будет в период с 15:00 до 18:00.