Московский зоопарк показал третьего малайского медвежонка

«Рады представить вам последнего из нашей тройки малайских медвежат — Лучика!» — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как медвежонок резвится с плюшевыми игрушками в игровой комнате.

Как отметил ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов, у малыша, который впервые вышел в игровую комнату, очень озорной характер. Сперва Лучик все обнюхал, а затем начал изучать территорию комнаты. У медвежонка наблюдается больше желания взаимодействовать с людьми, чем у девочек.

Ранее пресс-служба Московского зоопарка опубликовала видео прогулки дальневосточного леопарда Мизера по своим владениям.