Московский военный округ направит на службу более 30 тыс срочников

В Московском военном округе (МВО) планируют призвать на срочную военную службу более 30 тыс. человек. Призыв начался 1 октября, он продлится до 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВО.

«Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тыс. человек», — сообщается в заявлении.

Призванных на службу граждан отправят 15 октября. Большинство из них отправятся в воинские части и учебные заведения. Россияне получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. Затем, в зависимости от приобретенных навыков, их направят в войска.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно планам, на срочную службу призовут 135 тыс. молодых людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.