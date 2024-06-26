Московский суд заочно арестовал шведа по делу о крупном мошенничестве

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал уроженца Швеции, бывшего топ-менеджера группы «ГАЗ» Эберхардсона Ларса Эрика Эббе, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале .

В настоящее время гражданин королевства Швеции находится в международном розыске. Как только его экстрадируют в Россию или задержат на ее территории, его отправят под арест сроком на два месяца.

По версии следствия, Эберхардсон намеренно ввел в заблуждение потерпевшего, которого убедил вложить средства в особо крупном размере в якобы развитие предпринимательской деятельности, хотя на самом деле планировал лишь присвоить себе чужие деньги. Для убедительности он даже подписал расписку, что вернет вложения в определенный срок, однако этого так и не произошло.

В настоящее время иностранца, который ранее работал топ-менеджером в группе «ГАЗ», разыскивают.

Ранее по делу о мошенничестве осудили жителя Кемеровской области — Кузбасса. Он продавал потерпевшим воздух вместо автозапчастей.