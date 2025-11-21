Московский суд заочно арестовал кинокритика Антона Долина*

сегодня в 22:21

Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщает ТАСС .

Решение стало следующим этапом в развитии правовой ситуации вокруг кинокритика — в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту нарушения обязанностей, установленных для лиц, включенных в соответствующий реестр.

Ранее Минюст РФ включил Долина* в реестр СМИ-иноагентов, что наложило на него ряд обязательств, предусмотренных российским законодательством.

В случае признания виновным кинокритику грозит уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных для иностранных агентов.

*Признан в РФ СМИ-иноагентом

