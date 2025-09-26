сегодня в 16:25

В Москве завели уголовное дело на кинокритика Антона Долина*

Уголовное дело возбудили в отношении кинокритика Антона Долина* за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Долин* проживает за пределами территории РФ. По версии следствия, кинокритик неоднократно уклонялся от обязанностей иноагентов.

В отношении Долина* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

