Московский суд взыскал долги с певицы Максаковой*

У певицы Марии Максаковой* нашли задолженность по налогам и сборам. Суд в Москве взыскал эти долги, сообщает РИА Новости .

Федеральная налоговая служба подавала иск в суд. В результате был вынесен судебный приказ. С певицы Максаковой* взыскали долги.

Точная сумма, которую артистка задолжала ФНС, не разглашается.

Ранее против Максаковой* возбудили уголовное дело за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Ее заочно арестовали.

Также в отношении артистки составлен административный протокол за нарушение закона об иноагентах. По этой статье ей выписывали штраф несколько раз.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.