Марии Максаковой* вновь грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Дело возбуждено по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за непредставление или искажение сведений, требуемых законодательством об иностранных агентах. Максимальное наказание по этой статье для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей.

Это уже не первый подобный инцидент с певицей. В апреле 2025 года суд оштрафовал её на 50 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки материалов как созданных иноагентом.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года, указав в качестве оснований её призывы к поставкам оружия Украине и высказывания против действующей российской власти.

Бывшая солистка Мариинского театра и экс-депутат Госдумы от «Единой России» (2011-2017) в 2016 году переехала на Украину вместе с мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, который был убит в Киеве в 2017 году. После возвращения в Россию в 2021 году певица вновь покинула страну и в настоящее время проживает за границей.

Судебное заседание по новому административному делу назначено на ближайшее время. Отметим, что предыдущие штрафы Максаковой остаются неоплаченными в связи с её пребыванием за пределами России.

* Признана в России иноагентом