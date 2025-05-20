Московский суд выписал штрафы Telegram на 2,8 млн рублей

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Telegram Messenger Inc. нарушил часть 1 статьи 13.39 КоАП России. За это мессенджеру выписали штраф в размере 800 тыс. рублей.

Также Telegram нарушил часть 8 статьи 13.11 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). За это правонарушение мессенджер получил штраф в 2 млн рублей. За что конкретно компанию оштрафовали, не сообщается.

Ранее московский суд выписал штраф американскому разработчику компьютерных игр Blizzard Entertainment Inc. Размер административного взыскания составил 600 тыс. рублей.