Московский суд в первый раз накажет россиянина за нарушение военного положения

Столичный суд в первый раз рассмотрит дело по статье о нарушении военного положения. К ответственности планируют привлечь некоего Кузина А. Д., сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебной картотеки.

Против него возбуждено дело по статье КоАП РФ 20.5.1 часть 1 («Нарушение режима военного положения»). Его Останкинский районный суд зарегистрировал 27 октября.

Дело собираются рассмотреть 19 ноября в 16:00. Кузина А. Д. могут оштрафовать на сумму от 500 до одной тыс. рублей. Также его могут отправить под административный арест на срок до месяца.

Должностных лиц наказывают в пределах от одной тыс. до двух тыс. рублей. Либо их отправляют под арест на срок до месяца.

По этой статье заведено уже второе дело. Однако этот случай стал первым, когда по статье 20.5.1 часть 1 КоАП РФ назначили заседание.

