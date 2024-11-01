Московский суд посчитал законным требование школы к ученикам сдавать телефоны

Родители ученика подали административный иск в Зюзинский районный суд на директора одной из школы Москвы, поскольку на уроке ребенка попросили сдать телефон. Оказалось, что это законное требование, если оно прописано в Правилах внутреннего распорядка учебного учреждения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мать ребенка сказала, что якобы достигла с директором школы договоренностей. Они обмолвились, что ученик будет сам решать, сдавать смартфон или нет.

В обмен мать будет регулярно созваниваться с классным руководителем и узнавать, не нарушает ли ребенок школьных правил. Однако, мобильный у ученика все равно забрали. Это не устроило истца.

Однако суд не увидел нарушений прав школьника. В учебном учреждении действуют Правила внутреннего распорядка, которые подготовили в соответствии с Федеральным законом. Они важнее устных договоренностей мамы с директором.

Ранее Госдума запретила детям пользоваться мобильными телефонами в школах. Исключения могут быть только в искренних случаях.