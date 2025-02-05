Московский суд оштрафовал компанию Spotify на 10 млн рублей

Компания Spotify AB оштрафована по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Фирма повторно нарушила часть 8 той же статьи. Она не обеспечила запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение или извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района.

Ранее компании Discord и Coursera получили по 2 млн рублей штрафа в России.