Московский суд оштрафовал компанию Spotify на 10 млн рублей
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Spotify AB на 10 млн рублей. Фирма совершила административное правонарушение, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Компания Spotify AB оштрафована по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Фирма повторно нарушила часть 8 той же статьи. Она не обеспечила запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение или извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района.
Ранее компании Discord и Coursera получили по 2 млн рублей штрафа в России.