Московский суд избрал меру пресечения экс-мужу блогерши Лерчек Артему

Суды: экс-мужа Лерчек Артема посадили под домашний арест почти на 2 месяца

Бывший муж блогерши Лерчек, Артем Чекалин, отправится под домашний арест на месяц и 22 дня. Об этом сообщает столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Троицкий райсуд Москвы постановил отправить Чекалина под домашний арест до 26 ноября 2024 года. Помимо самого домашнего ареста, на мужчину наложен ряд других ограничений.

Чекалин — обвиняемый в совершении преступления по пунктам «а», «б» части три статьи 193.1 Уголовного кодекса России — «совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счет нерезидентов с использованием подложных документов».

Ранее юрист Илья Русяев отмечал, что Артема и Валерию Чекалина могут посадить в тюрьму на срок до трех лет. Но есть и вероятность, что пара отделается только большим штрафом.