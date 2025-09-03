Московский суд арестовал гражданина, подозреваемого в госизмене

сегодня в 18:42

Мещанский суд Москвы поместил под стражу мужчину, который подозревается в государственной измене, сообщает «Интерфакс» .

В материалах, опубликованных судом, названо имя подозреваемого — Карповец А. А. Ему вменяется ст. 275 УК РФ.

Следствие ходатайствовало о том, чтобы мужчину поместили под стражу. Суд удовлетворил прошение.

В итоге подозреваемого 3 сентября отправили в СИЗО. Другие подробности уголовного дела не раскрываются.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Куряев. Он также проходит по делу о госизмене.