Московский регион встретит Новый год дневными морозами

Синоптик Позднякова: -10 градусов будет днем в Московском регионе в начале года

Новый год и первые числа января в Подмосковье и столице будут с дневными морозами до -10 градусов. Об этом сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Волны тепла и холода смещают друг друга, в новогоднюю ночь будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Именно в ночь на 1 января в Москве — минус 10 — 12 градусов, а по региону — минус 10 — 15 градусов. Дневная температура — около минус 10 градусов, то есть температура будет ниже климатической нормы на 5 — 6 градусов», — сказала Позднякова.

Она отметила, что волна холода не задержится в Московском регионе. Уже 3 января температура начнет соответствовать климатической норме.

Ранее синоптик сообщила, что самой холодной станет ночь на 2 января. Морозная погода, по предварительным прогнозам, задержится в Московском регионе только в первые дни новой недели 2026 года.

