Московский регион возглавил рейтинг самых шашлычных регионов

Весна и лето — традиционное время пикников и выездов на дачу, которые у многих ассоциируются с шашлыками. Аналитики торговой сети «Пятёрочка» изучили вкусовые предпочтения россиян в 2024 и 2023 году и составили рейтинг самых шашлычных регионов.

Топ городов, где живут самые большие любители шашлыка, в этом году возглавила Москва: всего москвичи съели 671 тонну разных видов готовых мясных изделий для гриля за май, июнь и июль этого года. На втором месте Санкт-Петербург (251 тонна), затем Казань (147 тонн), Воронеж (126 тонн) и Нижний Новгород (111 тонн).

Из года в год самым популярным видом мяса для приготовления на открытом огне становится классический шашлык из свинины в готовом маринаде. Он вошел в шашлычный топ в большинстве регионов России. На втором месте шашлык из мяса птицы: курицы или индейки. Также россияне любят готовить на мангале колбасные и другие подобные мясные изделия: купаты из свинины, чевапчичи, говяжьи колбаски для жарки и рубленые колбаски для гриля. Любимым соусом россиян к мясному столу весной и летом стал кетчуп для гриля и шашлыка.

В Москве самыми востребованными являются маринованный шашлык из курицы, свиной шашлык, купаты. В Санкт-Петербурге вкусы отличаются: здесь из года в год на первом месте свиные колбаски для жарки и лишь затем традиционные шашлыки из разных видов мяса. Жители Дальнего Востока предпочитают чевапчичи и рубленые колбаски для гриля, челябинцы — свиные купаты, а воронежцы — пикантные купаты и шашлыки по-кавказски.

Популярность блюд, приготовленных на мангале, подтверждается и ростом спроса на аксессуары для барбекю: шампуры, решетки, сборные мангалы, пьезозажигалки, жидкости для розжига, вееры для раздува, газ для портативных горелок и плит. В 2024 году их купили на 21,5% больше, чем в тот же период 2023 года.