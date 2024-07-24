Московский нефтеперерабатывающий завод расширяет карьерные возможности студентов

Студенты из передовых отраслевых высших учебных заведений и колледжей РФ прошли на МНПЗ производственную практику. Программы образования учебных учреждений и предприятия включают знакомство с экологической безопасностью, технологиями переработки нефти и карьерными возможностями, сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода.

Московский НПЗ — важная платформа по подготовке кадров и профессиональному развитию в нефтяной сфере. Согласно рейтингу сервиса HeadHunter, Московский нефтеперерабатывающий завод, являясь частью компании «Газпром нефть», стал лучшим работодателем в области промышленности.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, ключом к конкурентоспособности и успеху нефтяного сектора является подготовка молодых кадров и развитие потенциала действующих промышленников.

«Создавая условия для непрерывного обучения сотрудников, мы обеспечиваем инновационное развитие индустрии и поддерживаем адаптивность работников к быстро меняющимся технологиям. Например, в рамках проекта „Техностажировка“ студенты вузов и колледжей получают опыт работы в высокотехнологичных компаниях ОЭЗ „Технополис Москва“ с возможностью дальнейшего трудоустройства. С 2022 года профессиональные навыки на производстве отточили свыше 1,2 тысячи молодых специалистов», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что в текущем году стажировку более чем в 60 компаниях пройдут свыше 400 учащихся.

На производственной площадке МНПЗ представление о работе современного нефтеперерабатывающего завода получили более 150 студентов. Уникальный учебный центр завода позволил учащимся детально ознакомиться с процессами нефтепереработки при помощи учебного курса в VR, а также освоить управление установками благодаря 3D-динамическим моделям. В производственной практике участвовали студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР), РХТУ им. Менделеева, МЭИ, МГУ им. Ломоносова и других учебных заведений.

В рамках комплексной системы сотрудничества «Лиги колледжей» и «Лиги вузов», которая ориентирована на кросс-функциональное взаимодействие и развитие партнерств, «Газпром нефть» ведет стратегическую работу с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования.

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«Ежегодно практику на Московском НПЗ проходят сотни студентов. Мы активно сотрудничаем с колледжами и вузами, предлагаем лучшие образовательные программы, по которым можно обучиться престижной и востребованной профессии. Практиканты знакомятся с тонкостями профессии, осваивают навыки, которые в ближайшее время они смогут применить в деле — выпускникам технических и рабочих специальностей мы предлагаем трудоустройство на предприятии», — отметила заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

В рамках практики студенты впервые участвовали в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Для учащихся провели тестирование по вопросам пожарной безопасности, первой помощи, охраны труда и нефтепереработки. Также ребята отработали практические навыки по оказанию первой помощи и управления производством на тренажерах. Программа включала образовательный квест и эстафету. По итогам программы лучших практикантов пригласили работать на МНПЗ.

«Производственная практика на Московском НПЗ — это прекрасная возможность для студентов химиков-технологов подготовиться к реальным задачам в дальнейшей работе. Образовательные программы предприятия используют богатую инфраструктуру и опыт наставников — профессионалов своего дела. Благодаря этому наши ребята совершенствуют профессиональные навыки и получают практический опыт, который станет преимуществом при трудоустройстве», — подчеркнула директор колледжа 26 КАДР Юлия Соколина.